Vicenza riparte con 40 eventi: De Gregori, street food e auto d'epoca

VICENZA - La ripartenza? All'ombra della basilica palladiana è già realtà.

In attesa delle nuove aperture annunciate dal governo, la città del Palladio anticipa tutti e sforna un cartellone di quasi 40 eventi che, fino a settembre, promette di fare compagnia a vicentini e turisti. Rigorosamente all'aperto e in sicurezza.

Tra i luoghi clou, oltre piazza dei Signori e piazza San Lorenzo, c'è Campo Marzo. Il menu è vario: si va dal festival dello street food a fine maggio e in luglio a quello della pizza nella prima settimana di agosto. Ecco poi le giornate dedicate agli gnocchi fritti (18-20 giugno) e al pesce di Chioggia (16-25 luglio).

Il 4 luglio sfilata di 500 auto storiche da palazzo Chiericati al liceo Pigafetta e dal 3 al 5 luglio, ancora in Campo Marzo, i concerti per i più giovani. A proposito di musica, il 10 settembre in piazza dei Signori di esibirà il cantautore Francesco De Gregori. «Gli eventi sono attrattori turistici importanti - commenta l'assessore Silvio Giovine - In questi mesi difficili abbiamo lavorato intensamente per offrire un palinsesto che faccia ripartire la città con fiducia ed entusiasmo».

Informazioni: www.comune.vicenza.it e www.vicenzainfestival.it.