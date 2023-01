Poliziotto aggredito nella volante dopo la partita con il Padova: Daspo di 5 anni a un tifoso del Vicenza

SANDRIGO (VICENZA) - Divieto di accesso alle manifestazione sportive (Daspo) per la durata di 5 anni e il foglio di via obbligatorio dal comune di Vicenza per 3 anni. Sono questi i provvedimenti comminati dal Questore, Paolo Sartori, nei confronti di un 42enne, residente a Sandrigo, tifoso del L.R. Vicenza, arrestato in flagranza nella tarda serata di domenica, nelle ore successive al derby contro il Padova. Dopo l'allarme lanciato da alcuni cittadini nel centro storico, a fianco della Basilica Palladiana, l'uomo, palesemente alterato da un'eccessiva assunzione di alcolici, brandendo una bandiera biancorossa, alla richiesta degli agenti della squadra Volanti di fornire la propria identità, ha iniziato a manifestare un tono aggressivo, insultando e tentando di colpire a calci i poliziotti, poi costretti ad accompagnarlo in Questura.

Durante il tragitto in auto ha colpito al corpo uno degli agenti, rimasto leggermente ferito e poi costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale. «Si è trattato di un inqualificabile episodio di violenza gratuita ai danni di un agente di Polizia in servizio - il commento del Questore Sartori - tali atti di violenza non sono tollerabili, e come tali sono stati valutati e sanzionati».