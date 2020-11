VICENZA - Un tempo era la biglietteria dei bus, presto sarà il presidio fisso della polizia locale.

Campo Marzo ospiterà la sede distaccata del comando dei vigili di Vicenza. La “piazza” dello spaccio, ovvero l'area verde che sorge di fronte alla stazione ferroviaria, è destinata a diventare più sicura grazie alla presenza costante degli agenti di contra' Soccorso Soccorsetto.

Questo, almeno, nelle intenzioni del Comune, che ha stanziato 200 mila euro per ristrutturare l'immobile di 100 mila metri quadrati che sorge lungo viale Milano. «La sede distaccata del comando fungerà da presidio per garantire la sicurezza in una zona spesso in sofferenza. Dal nostro insediamento, abbiamo cercato di convogliare qui molte forze per poter restituire un'area verde da tempo percepita come non sicura», conferma il consigliere comunale Nicolò Naclerio.



Ma sul progetto è già guerra. I sindacati non esitano a ritenere inutile l'intervento. «A pochi passi da Campo Marzo si trovano il comando di polizia locale e la sede di polizia ferroviaria e questura - attacca Giulia Miglioranza della Cgil - Gli investimenti dovrebbero interessare spogliatoi e autorimesse del comando centrale».

