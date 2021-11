Sette in gara per il titolo di miglior allievo cuoco del Veneto: la sfida al Cosmofood

VICENZA - Sette cuochi per sette province. Sette talenti in gara per conquistare il titolo di "miglior allievo del Veneto" e partecipare di diritto alle finali nazionali di cucina. Una competizione organizzata da Unione cuochi del Veneto, associazione territoriale di categoria della Federazione italiana cuochi, che si svolgerà nel corso dell'ultima giornata di Cosmofood 2021, la manifestazione in fiera a Vicenza da domenica 7 a mercoledì 10 novembre.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Manager cerca camerieri e cuochi veneti per Londra e Dubai:... IL FENOMENO Alle terme si cercano disperatamente camerieri, cuochi, aiuto cuochi... PORDENONE Bar e ristoranti a caccia di addetti: «Rilanciamo gli istituti... CHEF DAL NORDEST Luca, il cuoco alchimista che sogna un bacaro a Venezia

Una giuria composta da cuochi professionisti sovraintenderà sulla sfida, mercoledì 10, alla Cosmofood Arena (Hall 7) con l'obiettivo di conquistare il posto alle finali dei campionati della cucina italiana durante Beer&Food Attraction 2022, alal fiera di Rimini dal 20 al 23 febbraio. Alla finale di "miglior allievo del Veneto" i sette si sono qualificati dopo aver superato le selezioni e i concorsi promossi da istituti professionali provinciali come Ipssar G. Maffioli (Treviso), Enaip Veneto Padova, Dieffe Lonigo (Vicenza), Ips C. Musatti Dolo (Venezia), Enaip Veneto Rovigo (Rovigo), Istituto Professionale G. Medici di Legnano (Verona) e Enaip Longarone (Belluno).

«Precisione e spirito di iniziativa, conoscenza dei prodotti e tecnica: sono queste le caratteristiche che verranno valutate per determinare il talento migliore», sottolinea Valter Crema, presidente di Unione cuochi del Veneto. Cucina del territorio protagonista in tutte le sue forme, prodotti tipici esaltati grazie alle abilità, alla preparazione e alla curiosità delle sette nuove leve della ristorazione professionale in gara. Ad intervallare le prove la presentazione del libro "Pasta e fagioli. Un piatto italiano" a cura di Ferruccio Ruzzante, monografia edita dal Consorzio Zafferano e Studioverde.