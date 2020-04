Settantenne muore nel bosco vicino casa colto da un malore

CRESPADORO - Un settantenne di Crespadoro è stato trovato morto in un bosco nei pressi dell'abitazione. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe stato colto da malore durante una passeggiata.

A scoprire il corpo ormai senza vita del settantenne sono stati poco prima delle 15 di oggi 5 aprile, gli stessi familiari preoccupati per il suo mancato ritorno nella sua abitazione. Dato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno chiesto immediatamente l'intervento del Soccorso alpino di Recoaro. I soccorritori hanno ricomposto il corpo ormai privo di vita trasportandolo poi in barella fino alla vicina strada. Si ritiene che l'uomo sia stato colto dal fatale malore già nel corso della mattinata mentre si trovava all'interno del bosco.

