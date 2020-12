Crac Banca Popolare di Vicenza: chiesti 10 anni per l'ex presidente Zonin

Processo per il crac Banca Popolare di Vicenza. Come annunciato sono arrivate le richieste di pena della procura: dieci anni per l’ex presidente della Popolare, Gianni Zonin, otto anni e due mesi per il manager Massimiliano Pellegrini, l’ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto e per l'ex vice dg Paolo Marin.

Una pena record quella richiesta per Gianni Zonin, 10 anni infatti è quella più alta mai domandata in Italia per crac finanziari.

Chiesti otto anni e 6 mesi per l’ex vice direttore generale Emanuele Giustini e otto anni per il vice dg Andrea Piazzetta. La richiesta di condanna è stata aumentata per il fatto che è stato ritenuto più importante il reato di falso in prospetto. Inizialmente era stato ritenuto maggiormente rilevante l'ostacolo agli organismi di vigilanza.





