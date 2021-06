Veneto, il Covid rialza la testa: 96 positivi, 68 a Vicenza. Sei morti in 24 ore Bollettino

Rialza la testa il Coronavirus in Veneto: 96 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (di questi 91 nella notte e 5 nella giornata di ieri) e sei morti. Dei 91 positivi della notte 68 sono a Vicenza.

Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 22 giugno.

Le persone attualmente positive sono 5052 (-148), i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11609. I guariti salgono a 408452.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Vicenza (68) seguita da Treviso (10), Verona (4).

In costante miglioramento la situazione negli ospedali: i ricoverati in area non critica sono 288 (-9), 32 (-9) in terapia intensiva.

Vaccinazioni

Continua a girare a pieno ritmo la macchina delle vaccinazioni. Ieri sono state 44.048 le dosi somministrate. La popolazione che ha ricevuto almeno una dose è di 2.510.771 (pari al 25,7%). Ad aver completato il ciclo 1.226.232 (25,3%).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 22 giugno--->LEGGI E SCARICA