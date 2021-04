All'ex Eurobrico di Bassano nasce il nuovo centro vaccini firmato da Otb

BASSANO DEL GRAPPA - «Only the brave». Lo slogan della fondazione racchiude il senso della mission, ovvero sostenere progetti di carattere sociale, culturale, ambientale e sanitario. Senza dimenticare la lotta al Covid. Nasce da questi presupposti la collaborazione di Otb Foundation - la onlus della holding moda internazionale che fa capo a Renzo Rosso, patron del marchio Diesel - con l'Ulss 7 Pedemontana per l'apertura di un nuovo centro vaccinale all'ex Eurobrico di Bassano del Grappa. «Durante la pandemia la Fondazione ha donato quasi un milione di dispositivi di protezione individuale e attrezzature specializzate a oltre 100 strutture tra ospedali, case per anziani e associazioni di diversa natura in tutta Italia», spiega Arianna Alessi, vicepresidente di Otb. Già, perché gran parte delle iniziative dell'ultimo anno firmate dalla onlus sono state destinate al Coronavirus. «Abbiamo finanziato la conversione di reparti ospedalieri in aree Covid e sostenuto le spese di positivi asintomatici in isolamento fiduciario fuori casa - aggiunge Alessi - Inoltre abbiamo donato beni alimentari e prodotti farmaceutici nonché centinaia di tablet alle scuole». E il direttore generale dell'Ulss 7 Carlo Bramezza ringrazia: «Potremo accelerare l'attivazione della nuova sede di vaccinazione. Si tratta dell'ennesima dimostrazione del grande spessore umano che caratterizza l'imprenditoria del territorio».