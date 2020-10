Paura del Covid, sospese le visite ai pazienti ricoverati negli ospedali del Vicentino Le eccezioni

VICENZA - Sospese da oggi le visite ai degenti nell'ospedale "San Bortolo" di Vicenza e in tutti gli altri nosocomi che rientrano nel territorio dell'Azienda Ulss 8 Berica. A darne notizia, con una nota emessa nella serata di oggi, è la direzione dell'Ulss. Si tratta del primo provvedimento del genere assunto in Veneto.

«Alla luce dell'incremento dei casi Covid riscontrati nel territorio - si legge nel testo - in via precauzionale dalla giornata di oggi sono sospese tutte le visite ai degenti ricoverati negli ospedali appartenenti alla stessa Ulss».

Gli altri ospedali interessati dal provvedimento sono quelli di Valdagno e Arzignano. Sono previste alcune eccezioni «riguardanti le visite dei genitori ai figli ricoverati nei reparti di pediatria, ai malati terminali e per situazioni particolari a giudizio dei direttori dei reparti».

In ostetricia rimane la possibilità per i padri di assistere alla fase finale del parto, con adeguati dispositivi di protezione. Dopo il parto, i papà potranno accompagnare il neonato al «nido» e assistere alle prime procedure di assistenza, nelle due ore successive, per poi affidarlo alle cure del personale e a quelle della madre.

