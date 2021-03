Emergenza Covid negli ospedali, sospese le prestazioni chirurgiche e ambulatoriali

VICENZA- Nell'area dell'Ulss 8 Berica, che comprende la città di Vicenza e oltre metà territorio della provincia con cinque ospedali interessati, sono state sospese le prestazioni chirurgiche e ambulatoriali in seguito dell'incremento dei ricoveri di pazienti Covid. A darne notizia, nella serata di oggi, la stessa Ulss vicentina che in una nota precisa che «da lunedì 29 marzo si procederà alla riorganizzazione delle attività». Al San Bortolo di Vicenza saranno sospese le attività chirurgiche programmate, per la riconversione di quattro sale operatorie in posti letti aggiuntivi per l'assistenza intensiva ai pazienti Covid. Saranno invece garantiti l'attività chirurgica d'urgenza e gli interventi di classe A e non procrastinabili. Nel nosocomio di Noventa Vicentina, dal 1 aprile sarà sospesa l'attività chirurgica, con la contestuale attivazione dell'area Covid presso l'attuale area di week surgery e day surgery. Infine negli ospedali di Arzignano, Valdagno e Montecchio Maggiore è prevista una riduzione dell'attività programmata di sala operatoria, con il mantenimento dell'attività chirurgica d'urgenza e degli interventi non rinviabili. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche ambulatoriali, da lunedì prossimo saranno sospese tutte le prenotazioni, ad eccezione di quelle con priorità «U» e «B».