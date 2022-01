Scritte "No vax" all'hub vaccinale, il sindaco: «Vandalismi idioti, serve tolleranza zero»

VICENZA - Scritte 'no vax' all'hub vaccinale di Noventa Vicentina: l'atto vandalico è stato messo a segno nella notte con della vernice rossa. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i carabinieri.

A darne notizia è il sindaco Mattia Veronese che in un post su Facebook commenta: «ritengo che imbrattare gli edifici pubblici non sia un modo per manifestare la propria libertà di pensiero ma per dimostrare la propria idiozia. Mi auguro che episodi del genere non si ripetano più e a tal fine non solo vigileremo, ma invitiamo la cittadinanza a segnalare alle Forze dell'ordine episodi sospetti. Nei confronti di questi incivili - conclude Veronese - serve tolleranza-zero».

L'azienda Ulss 8 Berica procederà - si legge nel post - in accordo con il Comune a cancellare le scritte.