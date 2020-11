Covid, lockdown locale nel vicentino: stop ai mercati, riunioni private massimo in sei

VICENZA - Mini lockdown nella Valle dell'Agno e del Chiampo, 7 Comuni coinvolti: a Cornedo vicentino il sindaco ha già firmato l'ordinanza in vigore dal 2 al 24 novembre. In cosa consiste il lockdown locale? Sospensione dei mercati settimanali, limitazioni in biblioteche e case di riposo, chiusura o comunque limitazioni per l'utilizzo di aree gioco attrezzate, riunioni e assemblee online oltre 6 persone non conviventi, sospensioni di manifestazioni e di attività proposte da centri culturali e ricreativi al chiuso e all'aperto. Sono alcune delle restrizioni al vaglio dei sindaci dei comuni di Arzignano, Valdagno, Chiampo, Trissino, Cornedo, Castelgomberto e Brogliano.

