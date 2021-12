Green pass, oltre 26mila persone e 5mila attività controllate in provincia: sanzioni rare. Il prefetto: «S. Silvestro, occhio ai cenoni che diventano feste da ballo»

VICENZA - Il prefetto Signoriello ha presieduto un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione delle forze dell'ordine, focalizzato sull'andamento del piano straordinario di controlli anticovid oltre che per assicurare un’ulteriore messa a punto dei servizi generale di prevenzione e controllo del territorio in vista delle festività di fine d’anno. I controlli coordinati condotti in tutta la provincia tra il 6 ed il 27 dicembre scorsi hanno portato al controllo di 26.097 persone per verificare il possesso del green pass (base o rafforzato), riscontrando e sanzionando 122 casi di violazione, corrispondenti allo 0,24% del campione controllato. Due persone sono state

denunciate per inosservanza del divieto di mobilità per le persone in quarantena. Sono state, inoltre, controllate 5148 attività o esercizi riscontrando e sanzionando 83 violazioni, corrispondenti all’1,64% del campione controllato. Sono state disposte 9 chiusure cautelari per cinque giorni di attività o esercizi.

Circa le attività di controllo da svolgersi in occasione della serata di San Silvestro, il Prefetto ha richiesto una particolare attenzione ad eventuali cenoni “mascherati” con accompagnamento musicale che potrebbero trasformarsi in feste da ballo nel corso della nottata. Ovviamente una tale iniziativa costituirebbe per un verso una palese violazione della normativa preordinata alla prevenzione dei contagi e per un altro verso potrebbe integrare estremi di violazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ai fini preventivi sarà assicurato un rafforzamento dei dispositivi di vigilanza su tutto il territorio provinciale nei quadranti orari di interesse, con il coinvolgimento di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre ai corpi di polizia locale in grado di assicurare turni di servizio in fascia serale e notturna.

Signoriello ha rivolto un appello a tutti gli operatori ed agli avventori dei locali, a proseguire nel garantire il massimo senso civico, nel rispetto delle regole che sono poste a presidio degli interessi generali di salute pubblica. E ha evidenziato che l’entità delle sanzioni comminate in conseguenza dei controlli sin qui svolti testimonia l’esistenza di una comunità provinciale molto attenta alla cultura della legalità e rispettosa delle prescrizioni.