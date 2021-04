CASTELGOMBERTO (VICENZA) - Zona rossa e restrizioni pasquali non sono bastati a fermare gli avventori di un bar a Castelgomberto, nel Vicentino, scoperti nel locale dai carabinieri di Trissino. Subito è scattata la multa per il mancato rispetto delle norme l'esercizio commerciale, che è stato anche chiuso per 5 giorni.