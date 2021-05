Sessanta clienti all'interno, chiusa la trattoria del baccalà "Da Cirillo"

MONTEGALDELLA - Chiuso il celebre ristorante "Da Cirillo" a Montegaldella per violazione della normativa anticovid. I carabinieri di Longare sono intervenuti su segnalazione domenica all'ora di pranzo. Erano le 13.30 quando la pattuglia è arrivata sul piazzale antistante il ristorante e ha trovato una quarantina di clienti seduti all'esterno e altri sessanta all'interno. Il motivo? Aveva cominciato a piovere. I clienti sono stati invitati a saldare il conto ed andarsene, i titolari invece sono stati multati con 400 euro e per il locale è scattata la chiusura di 5 giorni per violazione della normativa anticovid. "Da Cirillo" è rinomato per i suoi suoi piatti tutti a base di baccalà.