Chiusa per Covid la scuola materna comunale: 6 classi su 7 con casi di positività

CASSOLA - La scuola dell'infanzia comunale di San Giuseppe di Cassola da oggi è chiusa per covid. La decisione è stata presa nella giornata di ieri, quando alla dirigente dell'istituto comprensivo Marconi è stato notificato che alla materna “Calibri” di via Mantegna in ben sei classi su sette era stato riscontrato almeno un caso di positività e che pertanto, secondo le attuali regole previste per le scuole dell'infanzia, solamente un gruppo classe avrebbe potuto continuare a frequentare regolarmente in presenza il plesso.

Dopo una serie di consultazioni con il servizio di prevenzione dell'Ulss7 e con l'amministrazione comunale, si è così stabilito, in via precauzionale, di sospendere l'attività didattica da oggi fino a lunedì 24 gennaio e di vietare l'accesso e lo stazionamento all’interno dell’edificio non solo ai circa 170 alunni della materna ma anche a tutto il personale, almeno sino al completamento delle operazioni di sanificazione dei locali. L'ordinanza di chiusura è stata firmata ieri sera dal sindaco Aldo Maroso ed è già stata pubblicata all'albo pretorio.

«Le attività di igienizzazione dovrebbero partire oggi – conferma la dirigente Antonia Dal Moro – e saranno eseguite con un macchinario specifico per questo genere di interventi». Nel frattempo l'attenzione sulla situazione epidemiologica nelle scuole resta alta. «In questo momento – spiega l'assessore alla pubblica istruzione Marta Orlando Favaro – in base alle regole attuali, che comunque stanno variando anche in queste ore, le classi in Dad in tutti i plessi del nostro comprensivo sono complessivamente una ventina: in media per ogni nucleo c'è un solo positivo e la maggioranza sta solo attendendo di effettuare il tampone di rientro».