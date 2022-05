Appello crac Popolare Vicenza, il processo anche online per favorire gli ex soci

MESTRE - Il processo di appello per il crac della Banca Popolare di Vicenza si svolgerà anche on-line: è questa la decisione presa dai giudici della Corte d'Appello di Venezia, per venire incontro agli ex soci della Popolare che hanno già affollato l'Aula Bunker di Mestre per le prime udienze del processo bis. Una scelta che rappresenta di certo un'importante novità, e che permetterà anche di risolvere un problema legato all'ordine pubblico, viste le numerose presenze che si sono viste nel corso di queste prime settimane con l'avvio del procedimento. Già dalla prossima udienza del 16 maggio, parti civili ma anche avvocati potranno assistere in streaming ai lavori in un canale dedicato il cui link è consultabile nel sito internet della Corte d'Appello di Venezia.

Nel frattempo, domani a Vicenza si terrà una nuova udienza per il processo a carico dell'ex direttore generale della Popolare di Vicenza, Samuele Sorato, la cui posizione era stata stralciata dal processo principale per motivi di salute. All'udienza è attesa l'audizione del ex vice direttore della Popolare, Emanuele Giustini, condannato in primo grado insieme al ex presidente Gianni Zonin.