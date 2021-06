Scatta la "Corri per Vicenza": ogni martedì sera sport a favore della Fondazione San Bortolo

VICENZA - Dal 22 giugno, ogni martedì sera torna l'appuntamento con “CorriXVicenza e per la Fondazione San Bortolo”, il progetto di promozione di salute e solidarietà a cura di Atletica Vicentina e Fondazione San Bortolo, condiviso con l’Azienda Ulss 8 Berica e in collaborazione con l'assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza. Ha presentato l'evento settimanale il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron. Erano presenti anche il presidente della Fondazione San Bortolo Franco Scanagatta, insieme a Christian Zovico incaricato della Fondazione per l'iniziativa.

«Dopo la pandemia si riparte, di corsa, per il nostro ospedale e per la nostra città con il “CorriXVicenza e per la Fondazione San Bortolo” – ha spiegato Celebron –. L'invito è di partecipare numerosi, come da tradizione, a questo bellissimo progetto all'insegna dello sport e della solidarietà: si potrà anche camminare in città lungo un percorso guidato da volontari. Con il mio assessorato abbiamo sposato moltissime iniziative legate alla beneficenza, non da ultimo l'impresa di Loretta Pavan “Abbracciamo l'Italia” con la raccolta fondi a favore degli Amici del quinto piano. Il mio grazie va a tutte le associazioni sportive che contribuiscono alla realizzazione di progetti capaci di trasmettere i valori dello sport e della solidarietà insieme».

L’iniziativa, aperta a tutti, runners, aspiranti runners e camminatori, viene proposta ogni martedì sera, nel rispetto delle attuali normative anticontagio, con ritrovo alle 19.30 nel piazzale interno “delle banche” di viale Battaglione Framarin e partenza alle 19.45/20. I partecipanti, seguiti da volontari, verranno suddivisi in gruppi in base al ritmo scelto e potranno correre fino al ritmo di 4’30” al chilometro, correre-camminare o camminare, a passo lento o veloce, lungo le strade della città. I percorsi, effettuati in modalità di allenamento, interesseranno il centro storico e le zone periferiche di Vicenza.

È previsto un gruppo dedicato a chi comincia con la metodologia “corri-cammina-corri” che consente un approccio ideale al running. Ai partecipanti viene chiesto il versamento di un contributo di almeno 1 euro destinato a sostenere la Fondazione San Bortolo nel suo impegno di aiutare l’Azienda sanitaria cittadina.

I partecipanti dovranno osservare le norme anti covid e compilare, una tantum, un modulo di assunzione di responsabilità personale e sanitaria rispetto alla partecipazione alla seduta che viene svolta in modalità di allenamento.

Il bilancio dei primi 4 anni è positivo: quasi 25 mila euro raccolti per la Fondazione San Bortolo. Tra l’estate 2016 e l’inverno 2020 l'iniziativa ha permesso di raccogliere un contributo pari a 24.197,50 euro che sono stati devoluti alla Fondazione San Bortolo. L'importante cifra è stata raggiunta grazie al successo dell’iniziativa capace di coinvolgere anche oltre 200 podisti a sera..