Altro decesso nella notte all'ospedale San Bortolo: è il 13° nel capoluogo

VICENZA - Un nuovo decesso per coronavirus si è verificato tra la serata di ieri e la notte all'ospedale di Vicenza. E' quanto emerge dal bollettino emesso alle 7 di oggi (martedì 24 marzo) dalla Regione Veneto. Con questo nuovo caso sale a 13 il totale dei pazienti morti al San Bortolo, di cui uno proveniente da un'altra Ulss, un anziano giunto dal nosocomio di Camposampiero, nel Padovano, e spirato nello scorso week-end.



Secondo lo stesso bollettino della Regione Veneto sono complessivamente 40 i pazienti attualmente ricoverati in sala di rianimazione, di cui 25 a Vicenza, 6 a Bassano del Grappa e 9 a Santorso: in quest'ultimo nosocomio sono tre le persone in più trasferite in terapia intensiva rispetto al bollettino delle 17 di ieri. Al San Bortolo, dove sono 60 i pazienti ricoverati nei vari reparti, è salito a 21 il numero di pazienti guariti e quindi dimessi dall'ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA