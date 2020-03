Coronavirus Vicenza. Altri due decessi nella notte al San Bortolo, il totale è salito a dieci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Duepersi sono verificati nelle ultime ore di oggi (mercoledì 18 marzo), in provincia di Vicenza, entrambi all'ospedale San Bortolo, dove in ordine di tempo si era registrata la prima vittima, un'anziana proveniente dall'ospedale di Arzignano. Il bollettino odierno della Regione parlava di tre decessi, in realtà quello di Asiago si riferiva alla donna di 98 anni, residente a Lusiana-Conco, morta nel nosocomio altopianese e già segnalato nel tardo pomeriggio di ieri dall'Ulss n 7.Con i decessi delle ultime ore il totale nella provincia berica sale a 10, così distribuiti: 3 al San Bortolo di Vicenza, 2 a Bassano del Grappa (di cui un anziano proveniente da Castelfranco Veneto, quindi da un'altra Ulss), 1 a Santorso e 4 ad Asiago. All'ospedale di Vicenza è salito a 24 il nunero dei ricoverati, a cui si aggiungono 22 pazienti in terapia intensiva.Particolarmente critica, e sotto osservazione, continua ad essere la situazione all'Ulss 7: nel pomeriggio di ieri (martedì) era stato segnalato un nuovo focolaio nella casa di riposo Villa Aldina di Rossano Veneto e un incremento di pazienti positivi nel reparto di medicina dell'ospedale di Asiago, dove alcune persone sarebbero gravi.