Coronavirus, poliziotto in rianimazione a Vicenza: è in ventilazione forzata

VICENZA - Sono in lieve miglioramento le condizioni dell'agente di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale San Pio X di Vicenza risultato positivo al virus Covid-19 e ricoverato nel reparto di rianimazione del San Bortolo (è uno dei cinque degenti che si trovano in terapia intensiva, di cui si parla nell'articolo qui sotto). Se le positive indicazioni di oggi (sabato 7 marzo) saranno confermate, potrebbe essere staccato dalla ventilazione forzata. A comunicarlo una nota del ministero della Giustizia.

Al momento della conferma della positività, l'Ulss 8 di Vicenza, riunitasi urgentemente con il direttore e il comandante dell'istituto, ha immediatamente provveduto a trasmettere all'istituto il vademecum con le indicazioni da adottare «per la gestione dei casi asintomatici di pazienti con ILI o di contatti stretti in isolamento domiciliare». Agli operatori penitenziari, riferisce la nota, «è stato raccomandato di segnalare immediatamente all'unità sanitaria dell'istituto eventuali sintomi di malattia, in particolare difficoltà respiratorie e/o febbre superiore a 38°: in tal caso sarà subito avvisato il servizio di igiene pubblica che provvederà ad effettuare il tampone presso appositi ambulatori dell'Ospedale civile».

Non è stato invece ritenuto necessario sottoporre a isolamento sanitario il poliziotto penitenziario che opera nella stessa stanza dell'agente contagiato «poiché quest'ultimo - precisa il Ministero - aveva usufruito di congedo ordinario dall'8 al 18 febbraio e il suo compagno di camera, a sua volta, dal 19: dall'unica notte passata nello stesso locale sono già decorsi senza complicazioni i 14 giorni previsti dalla quarantena, scaduti il 3 marzo». Non si rilevano al momento casi di sospetto contagio fra i detenuti dell'istituto vicentino.

