Nuove ordinanze del sindaco: stop a piste ciclabili, panchine e orti urbani

VICENZA - Vietato circolare e camminare lungo le piste ciclopedonali se non le si utilizza per spostamenti necessari, ma divieti anche nel sedere sulle panchine pubbliche e nell'accedere agli orti urbani sparsi in città. Questi i divieti introdotti con un'ordinanza, in vigore fino al 3 aprile, dal sindaco di Vicenza, Francesco Rucco per dare un'ulteriore stretta ai comportamenti a rischio contagio Coronavirus. Per chi non osserva quanto prescritto, è prevista la denuncia penale, oltre a una multa salata: i controlli inizieranno domani, in concomitanza con il week-end.



«Non sono decisioni che prendo a cuor leggero - ha spiegato il primo cittadino berico - ma la gravità della situazione richiede massimo rigore a tutela della salute di tutti i cittadini, a partire dai più fragili. Mi auguro che questa ordinanza venga compresa e immediatamente rispettata, insieme a tutte le altre disposizioni già in vigore. Dico fin d'ora che anche nel fine settimana ci saranno controlli rigorosi e denunce. I dispositivi come le mascherine sono utili. Restare a casa invece è essenziale».



Nel dettaglio, il sindaco ha stabilito di consentire la circolazione ai velocipedi e l’accesso e il transito dei pedoni sulle piste ciclopedonali presenti nell’intero territorio comunale solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Ha inoltre vietato l’utilizzo di tutte le panchine che si trovano nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi, lungo le strade e in qualsiasi altra area pubblica. Infine ha vietato l’accesso a tutti gli orti urbani e, in particolare, a quelli di via Baracca, stradella della Rotonda, via Fratelli Bandiera e di via Adige.



Nel fine settimana auto della polizia locale e della protezione civile gireranno per la città con megafoni per ricordare dai cittadini l'obbligo di evitare spostamenti non necessari. © RIPRODUZIONE RISERVATA