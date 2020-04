Coronavirus Vicenza. Quasi 100 positivi in più nelle ultime 24 ore, ma diminuiscono i ricoverati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - In merito all'allarme Covid-19 situazione in miglioramento nel Vicentino ma anche in considerazione dell'elevato numero di tamponi, che vengono effettuati giornalmente, continuano a crescere i contagiati. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 96 i nuovi contagiati (si tratta del numero più alto tra le province del Veneto) che ha portato un totale di 2.296 persone. Attualmente in isolamento domiciliare ci sono 2.231 persone, mentre i guariti sono 568.Migliora invece la situazione negli ospedali berici. In area non critica sono 15 in meno rispetto a ieri, per un totale di 220 ospedalizzati (erano quasi 300 a fine marzo). In terapia intensiva si trovano attualmente 26 pazienti (erano 40 un mese fa), così distribuiti tra i vari ospedali: 16 al San Bortolo, 8 a Santorso e 2 a Bassano del Grappa. I dimessi dai nosocomi berici sono complessivamente 243.