Coronavirus. Altro decesso nella notte all'ospedale San Bortolo: il totale sale a 12

VICENZA - Un nuovo decesso si è verificato la scorsa notte (tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo) all'ospedale di San Bortolo di Vicenza. Il totale di persone morte a causa di complicanze legate al coronavirus nella provincia berica è salito a 12, così distribuito: 4 a Vicenza, 2 a Bassano del Grappa (di cui un anziano proveniente da Castelfranco Veneto, quindi da un'altra Ulss), 5 ad Asiago e 1 a Santorso.



Secondo i dati forniti stamane (giovedì) dalla Regione Veneto nella provincia berica (che comprende le Ulss 8 e 7) sono 424 i pazienti risultati positivi, +4 rispetto alle ore 17 di ieri mentre salgono a 1551 le persone in isolamento domiciliare. Dei contagiati, 121 sono ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia, di cui 26 sono in terapia intensiva.



Ecco nel dettaglio i singoli ospedale della provincia (con il raffronto rispetto a ieri pomeriggio): Vicenza ricoverati in area non critica 26 (-2), 22 in terapia intensiva e 14 dimessi; Santorso 23 ricoverati in area non critica (+2) e 1 in terapia intensiva (+1), 4 dimessi; Bassano 14 ricoverati in area non critica, 3 in terapia intensiva; Asiago 22 (+11) ricoverati in area non critica; Noventa Vicentina, 8 ricoverati in area non critica (+4); Lonigo 2 ricoverati in area non critica; Valdagno, nessun ricoverato. © RIPRODUZIONE RISERVATA