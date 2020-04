Coronavirus Vicenza. Rallentano i contagiati. E si liberano le rianimazioni: 40 i pazienti rimasti

VICENZA - Nessun decesso tra la serata di ieri e la nottata, e dati in miglioramento in tutti gli ospedali della provincia di Vicenza. E' quarto emerge dal bollettino reso noto alle ore 7 oggi (martedì 7 aprile) dalla Regione Veneto, con le variazioni rispetto alle17 di lunedì. Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica rimane dunque fermo a 91 il il numero delle persone morte, così distribuite tra i vari ospedali: 45 a Vicenza, 21 a Santorso, 11 a Bassano del Grappa, 10 ad Asiago, 3 a Valdagno e 1 ad Arzignano.



A Vicenza e provincia i contagi totali sono 1.734 (+19 rispetto a ieri), di cui 1.452 attualmente positivi. Numeri in calo per i pazienti in quarantena: secondo l'ultimo report nelle due Ulss beriche sono 3.138: 1.671 nella Ulss 7, 1.467 nella Ulss 8.



Nelle ultimi giorni sono stabili i pazienti ricoverati nei vari ospedali. Attualmente sono 234 in area non critica, ma soprattutto sono diminuiti quelli in terapia intensiva, così distribuiti tra i vari nosocomi: 20 al San Bortolo, 15 a Santorso e 5 a Bassano del Grappa, per un totale di 40, rispetto agli oltre 50 registrato nelle settimane scorse. © RIPRODUZIONE RISERVATA