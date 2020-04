Coronavirus. Aumentano i contagiati, ma nessun decesso e 10 dimessi dagli ospedali

VICENZA - Buone notizie dal report reso noto nella mattinata di oggi (giovedì 2 novembre) dalla Regione Veneto. Tra la serata di ieri e la nottata scorsa nel Vicentino non si sono registrati decessi, nè nuovi ingressi nelle sale di rianimazione. Unico dato in controtendenza la crescita del numero dei contagiati, 58 in più rispetto al precedente bollettino, ma tale dato è legato ad un numero di tamponi eseguiti nelle ultime ore. In totale nel Vicentino i positivi sono 1.434.



Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica rimangono 73 persone le persone morte, così distribuite tra i vari ospedali: 38 a Vicenza, 15 a Santorso, 10 a Bassano del Grappa, 9 ad Asiago e a Bassano del Grappa, 1 a Valdagno.



Complessivamente nel Vicentino i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere sono scese a 293 - dieci in meno rispetto al precedente report, quindi pazienti che sono stati dimessi e sono potuti tornare a casa - di cui 244 in area non critica e 48 in terapia intensiva, così distribuiti: 26 all'ospedale San Bortolo, 16 a Santorso e 6 a Bassano del Grappa. Ultimo aggiornamento: 12:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA