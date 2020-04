Coronavirus Vicenza. Nessun decesso, ma balzo di nuovi contagiati: +45. In rianimazione 39

VICENZA - Nessun decesso e nessun nuovo ingresso in rianimazione, ma ben 45 contagiati in più nella provincia di Vicenza, rappresentano i dati del bollettino sanitario reso noto alle 7 di oggi (mercoledì 8 aprile) dalla Regione Veneto, con le variazioni rispetto alle 17 di ieri pomeriggio.



Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica rimangono 92 le persone decedute, così distribuite tra i vari ospedali: 45 a Vicenza, 22 a Santorso, 11 a Bassano del Grappa, 10 ad Asiago, 3 a Valdagno, 1 ad Arzignano e nessuno a Noventa Vicentina. Nessuna variazione, rispetto al report precedente, nemmeno per quanto riguarda i ricoverati in rianimazione che rimangono 39, di cui 20 al San Bortolo, 14 a Santorso e 5 a Bassano del Grappa.



A Vicenza e provincia i contagi totali sono saliti a 1.782 (come detto +45 rispetto a ieri), di cui 1.423 attualmente positivi. Di loro 2.585 sono in isolamento domiciliare. Complessivamente i ricoverati negli ospedali vicentini sono 273, con una buona percentuale all'ospedale di Santorso (120), che è stato scelto come struttura di riferimento per il Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA