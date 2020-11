Coronavirus in Veneto, ancora 1.437 nuovi contagi e 9 vittime nella notte Il bollettino

Coronavirus in Veneto. Il bollettino della mattina di domenica primo novembre 2020. Rispetto ai dati del report di ieri sera alle 17 si registrano 1.437 nuovi infetti, che portano a 59.253 il totale dei positivi da inizio pandemia in Veneto. Gli attualmente positivi sono 31.414. Sono nove le vittime del virus rispetto alle 17 di ieri, il totale dei decessi da inizio pandemia sale così a 2.418 persone venute a mancare.

Covid in Veneto

Nelle province del Veneto i nuovi infetti da virus sono 445 a Vicenza, 250 a Padova, 236 a Verona, 185 a Treviso, 180 a Venezia, 64 a Rovigo, 60 a Belluno.

Ricoveri e terapie intensive

I pazienti ricoverati in ospedale, in area non critica, sono 936, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 136. Ricoveri e terapie intensive si mangengono dunque in crescita costante.

Ultimo aggiornamento: 09:34

