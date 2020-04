Coronavirus in Veneto: meno ricoverati, 6.306 persone guarite e 18 vittime in 24 ore

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 24 aprile 2020 . Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it.

Coronavirus, i 23 comuni del Veneto dove non ci sono malati, neppure uno La lista

I numeri del contagio da Coronavirus in Veneto nel report della Regione Veneto aggiornati a questa mattina alle 8. Sono 348 i nuovi casi positivi, 6306 i negativizzati virologici. Negli ospedali veneti i pazienti in area non critica rispetto a ieri calano di 30 unità (sono attualmente 1159), e scendono anche quelli in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a 24 ore prima (in tutto sono ora 130). I negativizzati virologici attualmente ricoverati sono 355.

Coronavirus Veneto, la diretta di Luca Zaia oggi: «Siamo alla riapertura, se fosse per noi le aziende sarebbero già attive. Scuole paritarie aperte in estate»