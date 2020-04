Coronavirus, i vigili urbani dotati di termoscanner: misureranno la temperatura ai cittadini

MONTECCHIO MAGGIORE - Tra le aziende solidali, protagoniste della lotta all’epidemia da coronavirus, che con l’ampliarsi dell’emergenza, hanno deciso di sostenere con specifiche donazioni l’azione quotidiana della Polizia Locale dei Castelli a tutela della salute pubblica, c'è la Xylem di Montecchio Maggiore, che ha regalato due termoscanner, utilizzati dalle pattuglie durante i controlli stradali contro le violazioni ai divieti di spostamento, ma anche in altri tipi di controlli, come quelli di questa mattina per l’accesso al mercato settimanale in Piazza Marconi.



«Per noi sono utilissimi – spiega il Comandante Girolamo Simonato - alla luce delle disposizioni contenute nei DPCM e nell’ultima norma della Regione del Veneto che vieta di uscire se si ha una temperatura corporea superiore a 37,5°: abbiamo ora la possibilità di controllare chi fermiamo ed eventualmente comminare le sanzioni previste»



Altri supporti fondamentali sono i guanti e le mascherine donati agli agenti dalla MiTi di Piovene Rocchette e dalla Costantin Distributori: «Ne abbiamo ricevuti molti, tanto che è stato possibile recapitarne una parte agli uffici comunali», sottolinea il Comandante Simonato. «Sono gesti di grande generosità e attenzione verso il territorio – commenta il sindaco Gianfrando Trapula - grazie a queste aziende e a tutte le altre che, magari nell’anonimato, stanno supportando le istituzioni e di conseguenza tutti i cittadini». © RIPRODUZIONE RISERVATA