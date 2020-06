Il "piano Marshall" della piccola Mussolente: 350 mila euro per imprese e famiglie

MUSSOLENTE - Gli amministratori lo chiamano "piano Marshall misquilese". Il piccolo comune di Mussolente vara un Patto di rilancio mettendo sulpiatto una cifra forte, oltre 350 mila euro, per imprese e famiglie, nella fase post emergenza Covid-19. Una cifra che corrisponde a circa il 10% delle entrate tipiche del bilancio comunale. Si tratta di un lavioro a più mani tra l'amministrazione guidata dal sindaco Cristiano Montagner con categorie economiche, parrocchie, Caritas e Etra che ha permesso di pianificare un insieme di azioni diversificate. Gli amministratori sottolineano il supporto attivo e la collaborazione con il gruppo di minoranza della Lega guidato da Tatiana Marchesan che ha contribuito in modo efficace al dettaglio del piano di rilancio. «Mai come in questo periodo storico la capacità di dialogare e fare sinergie con i vari enti e realtà comunali è venuta fuori» dice Montagner.



LE INIZIATIVE

Sul tappeto 250 mila euro per le imprese locali. 150 mila a fondo perduto per micro imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiamo subito ripercussioni economiche dall’emergenza sanitaria. Tra i requisiti, avere fino a 9 addetti, fatturato 2018 fino a 700mila euro, riduzione delle entrate oltre il 33% in aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Spiega il vicesindaco Valentina Fietta, assessora alle attività produttive: «Il piano è il risultato di un lavoro municipale e con Confartigianato, a Confcommercio, a Coldiretti ad Apindustria. Qualora le richieste ammesse dovessero superare lo stanziamento, ci impegneremo a trovare ulteriori risorse da destinare a copertura di tutte le richieste risultate idonee».

Poi si prevede la riduzione della Cosap: sospeso per i mesi di marzo, aprile e maggio il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Vi sarà lo storno dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2020 di 37mila euro. La Tari sarà ridotta per un importo complessivo di 100mila euro. La riduzione della bolletta dei rifiuti sarà di 20mila euro l’anno per cinque anni.

Ecco poi i contributi alle famiglie. 16mila euro ai Centri estivi delle materne. Investimento di 45mila euro per i Centri estivi Comunali. Contributi per 53mila euro alle famiglie in difficoltà.

