Variati: «Mascherine obbligatorie? Allora lo Stato deve fornirle gratis»

VICENZA - «Se si riterrà a livello nazionale di imporre la mascherine agli italiani, come è stato fatto in Veneto dal Governatore Zaia o in Lombardia da Fontana, ritengo che dovrebbero essere fornite gratuitamente dallo Stato». Lo ha affermato ieri sera (lunedì aprile), intervenendo in diretta alla trasmissione "Prima Serata" su Tva

Vicenza, il sottosegretario agli Interni Achille Variati, spiegando che sta sostenendo questa posizione all'interno del Governo, «anche se non è ancora stato deciso».



«Se lo Stato ti obbliga a fare una cosa - ha poi aggiunto l'ex sindaco di Vicenza - deve anche intervenire di conseguenza». Per Achille Variati «le mascherine si potrebbero prescrivere con la tessera sanitaria in farmacia, in quantitativi mensili pagati dallo Stato». © RIPRODUZIONE RISERVATA