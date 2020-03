Lascia le mascherine nell'auto parcheggiata: tutte rubate

Ha lasciato la sua auto parcheggiata durante la notte, nel centro di Vicenza, e al mattino ha registrato il furto di dieci mascherine da protezione contro il Coronavirus, che aveva lasciato in uno dei sedili della vettura. A denunciare il fatto, presso la stazione carabinieri del capoluogo berico, è stata una donna di 31 anni, di nazionalità ucraina, residente a Thiene, professione badante.



Secondo quanto raccontato dalla donna l'autovettura era stata lasciata in sosta in via Muttoni nel capolugo. Oltre al furto delle mascherine, che la donna utilizzava per la sua attività di badante, i ladri hanno sottratto oggetti di poco conto. Indagini in corso dei militari per risalire all'individuazione degli autori.