Caldogno, commercianti e artigiani protestano in piazza. Il sindaco: «Pieno sostegno del Comune»

CALDOGNO - Una cinquantina di imprenditori del commercio e dell’artigianato calidonense si sono riuniti in piazza Europa, oggi, domenica 3 maggio, rispettando tutte le indicazioni per la prevenzione del contagio con le dovute distanze di sicurezza e indossando le mascherine, per esprimere in maniera civile, pacifica e dignitosa le enormi difficoltà conseguenti all’impossibilità di svolgere il proprio lavoro.

L'iniziativa è stata accolta e sostenuta dal Comune di Caldogno che ha fatto proprie le istanze presentate da commercianti e artigiani del paese, categorie produttive colpite in maniera particolarmente dura dal blocco totale e prolungato delle attività imposto dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Il discorso ufficiale è stato letto dal portavoce Adriano Coin. «A rischio – ha detto - non sono solo il presente e il futuro delle attività e dei posti di lavoro correlati, ma anche e soprattutto la possibilità per tante famiglie di continuare a sostenersi senza fonti di reddito». Il sindaco Nicola Ferronato e l’assessore alle Attività produttive Marcello Vezzaro hanno partecipato all’incontro in rappresentanza dell’Amministrazione e del consiglio comunale nella sua interezza. «Da alcune settimane – ha spiegato Ferronato - ci stiamo confrontando su questo tema centrale con il contributo di tutti i gruppi consigliari che ringrazio di cuore, perché insieme vogliamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare i nostri imprenditori in difficoltà. Le loro attività svolgono una funzione economica, occupazionale e sociale fondamentale per l’intera comunità di Caldogno: il loro grido d’allarme è anche il nostro, senza distinzioni. Per questo, anche al termine del prossimo consiglio comunale del 7 maggio, riuniremo un’apposita commissione allargata tra maggioranza e opposizione per valutare l’avvio di tutte le misure concrete di sostegno che potremo mettere in atto in questo momento così drammatico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA