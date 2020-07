Joe Formaggio: «Sono risultato negativo anche al secondo tampone»

VICENZA - Joe Formaggio è risultato negativo anche il secondo tampone. È lo stesso consigliere regionale di Fratelli d'Italia a renderlo noto. «Ho ricevuto oggi pomeriggio l'esito anche del secondo tampone a cui mi sono sottoposto martedì mattina - scrive in una nota-. Come il precedente anche questo ha dato esito negativo: non sono stato infettato dal Covid19». Formaggio è finito al centro della cronaca in relazione ad un nuovo focolaio di contagio sviluppatosi tra la Serbia e il Vicentino. «A quanto mi risulta nessuna delle persone che come me erano alla festa di compleanno a Gambellara sono state infettate dall'imprenditore finito ai disonori della cronaca perchè, pur febbricitante, era passato a salutare - aggiunge Formaggio - In questi giorni ne ho sentite e lette di tutti i colori sul suo conto. Io mi limito a fargli un grande augurio di pronta guarigione. A quelli che hanno usato il suo comportamento certo per nulla prudente, per cercare di attaccare me, dico solo che io non mi abbasserò mai ad usare la salute come terreno di battaglia politico o elettorale». L'esponente di Fratelli d'Italia parla di «speculazioni indegne: c'è chi la butta sempre in politica».

Ultimo aggiornamento: 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA