Donazione dei sessantenni al sindaco: «Aiuto a famiglie in difficoltà»

SCHIO - I sessantenni di Schio donano 600 euro al Comune di Schio. La classe 1960, simbolicamente "giocando" su 60 e suoi multipli, ha deciso la donazione per l'emergenza Covid-19. «Abbiamo pensato che in questo particolare momento anche il nostro piccolo contributo può andare a sostegno di qualche famiglia in difficoltà» spiega Graziella Lain che, con Corrado Fin, ha promosso l'iniziativa e in municipio ha consegnato la busta al sindaco Valter Orsi e all'assessore al sociale Cristina Marigo. «In questo periodo ho scoperto una città generosa oltre ogni aspettativa e questa è una conferma» ha spiegato il sindaco Orsi.



Il gruppo dei sessantenni era nato nel 2000 per organizzare le classiche "feste della classe" ma aveva proseguito la sua attività solo fino al 2002. I soldi erano stati raccolti in occasione di una lotteria con lo scopo di finanziare feste future ed erano rimasti in un libretto di risparmio.

