A Vicenza iniziata fase 2: più traffico in zona industriale, code agli uffici postali

VICENZA - Anche nella città di Vicenza è iniziata oggi (lunedì 4 maggio) la fase 2, che ha fatto registrare sin dalle prime ore del mattino una maggiore presente di automobili e mezzi sulle strade, anche se il traffico è sempre stato scorrevole, senza incolonnamenti, secondo quanto rilevato dalle forze dell'ordine, impegnate sul territorio nei controlli.



Un maggior afflusso rispetto ai giorni scorsi si è registrato stamane in zona industriale, nell'area ovest della città, dove stamane hanno riaperto altre aziende e attività commerciale, che già non avevano aperto nei giorni scorsi. Rimane invece basso, almeno per quanto riguarda la mattinata, la presenza di persone nel centro storico di Vicenza, dove come nel resto del Paese rimangono chiusi bar e negozi. Qualche coda si è invece registrata davanti agli sportelli postali, sparsi in città. © RIPRODUZIONE RISERVATA