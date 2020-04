Donna positiva al Covid-19 trovata a fare la spesa: denunciata e multata

ASIAGO - Si trovava in isolamento fiduciario, in quanto risultata positiva al Covid-19, ma nonostante questo è andata a fare la spesa in un supermercato, situato peraltro in un altro comune rispetto alla sua residenza. Protagonista della vicenda, riportata dal Giornale di Vicenza, è una donna di 51 anni, S. B., residente a Roana, che giovedì sera è stata vista aggirarsi all'interno del punto vendita Migross di Asiago, situato all'ingresso del paese, sul tratto di strada del "Costo".



All'interno del supermercato la cliente si muoveva con il cappuccio tirato giù, a coprirle la faccia, un comportamento fuori luogo viste le temperature primaverili: a quel punto il direttore, avvertito dagli addetti, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è giunta una pattuglia della Guardia di Finanza della tenenza di Asiago che, una volta identificata la donna, ha accertato come la stessa fosse posta in isolamento. Da qui è scattata la denuncia per epidemia colposa e anche la sanzione amministrativa per essersi allontanata dal suo comune di residenza.



I locali del supermercato sono stati subito chiusi e sottoposti a sanificazione per tutta la notte in maniera di poter riaprire in piena sicurezza nella mattinata di venerdì.