La comunità cinese dona 10 mila euro al San Bortolo di Vicenza

VICENZA - Anche la comunità cinese, numerosa e socialmente ben inserita nel tessuto sociale di Vicenza, ha deciso di contribuire alle necessità della sanità vicentina, devolvendo 10 mila euro all'ospedale San Bortolo. La donazione, coordinata dal dottor Leo Chen e dal consigliere regionale Joe Formaggio, è stata formalizzata con una semplice cerimonia nella mattinata di oggi (martedì 7 aprile) di fronte all'ingresso del nosocomio berico, centro di riferimento provinciale per la lotta al Covid19.



A ringraziare la delegazione dei cittadini cinesi oltre a Joe Formaggio anche il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e il direttore generale dell'Ulss 8 Berica Giovanni Pavesi. «La comunità cinese è tra quelle da prendere ad esempio come caso di ottima integrazione - ha commentato il consigliere regionale Joe Formaggio - e questo gesto spontaneo da parte di alcuni componenti come il dottor Leo Chen ne è la conferma. Sono persone per bene, che hanno a cuore la sorte del nostro territorio, che sentono casa loro in quanto il luogo dove hanno messo su famiglia e crescono figli che si sentono compiutamente italiani».



«Questa grande prova che Vicenza - ha poi aggiunto Formaggio - sta vivendo con grande serietà e dignità sta tirando fuori da vasti strati della cittadinanza decine di episodi positivi e credo che da queste positività occorrerà ripartire per affrontare con serenità il periodo della riapertura delle attività imprenditoriali e commerciali». © RIPRODUZIONE RISERVATA