Disinfettanti artigianali ed evasione sui sanitari: 2 commercianti nei guai

VICENZA - Disinfettanti prodotti artigianalmente ed evasione totale su articoli sanitari, con due commercianti della provincia di Vicenza finiti nei guai. Sono questi i risultati dei controlli della Guardia di finanza di Vicenza in regime di emergenza coronavirus. Le fiamme gialle hanno individuato un commerciante di Montecchio Maggiore, accusato di utilizzare dell'alcol per la diluzione di vernici per fabbricare disinfettante per mani e un grossista di Padova, che riforniva un negozio di Schio, identificato come evasore totale.



Nel primo caso il controllo è avvenuto presso un negozio di ferramenta, con l'ispezione che voleva riscontrare la regolarità dei prezzi esposti al pubblico ed il rispetto della vigente disciplina in materia di sicurezza prodotti controllo. Nel corso del blitz i finanzieri hanno rinvenuto 3 bottiglie da un 1 litro contenenti alcool denaturato, rilevando anche la presenza di un fusto di 25 litri contenente lo stesso alcool destinato alla diluizione di vernici e mordenti con un grado di purezza del 99.9% per il quale il titolare dell’esercizio ha fornito la documentazione comprovante la regolarità dell’acquisto.

Nel corso del controllo è tuttavia emersa l’assenza dell’etichettatura, l’elevata volatilità ed infiammabilità del prodotto posto in vendita, il confezionamento artigianale, le particolari specifiche tecniche e l’elevato prezzo di acquisto e vendita (oltre 6,50 euro al litro venduto al dettaglio), nonché il fondato sospetto che fosse destinato ad essere utilizzato quale surrogato dei comuni disinfettanti: per questo motivo i finanzieri hanno proceduto con il sequestro sia del fusto (contenente un residuo pari a circa 6 litri di alcool denaturato) che delle bottiglie poste in vendita (per complessivi 3 litri circa).

Il secondo caso è relativo ad ulteriori controlli, eseguiti nell’ambito dell'attività di prevenzione in materia di "lotta al carovita" e scaturita da un’altra segnalazione di un cittadino al numero di pubblica utilità "117", sono stati eseguiti nel comprensorio di Schio dove la tenenza della guardia di finanza ha eseguito un controllo nei confronti di un pubblico esercizio del territorio, rilevando l’avvenuta vendita al dettaglio, ad un prezzo risultato in linea con i normali prezzi di vendita al dettaglio, di alcuni dispositivi di protezione individuale, tra cui mascherine protettive.

Nel corso del controllo, teso anche a verificare il prezzo di acquisto delle mascherine presso il fornitore delle mascherine con sede a Padova, è stato appurato che quest’ultimo ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap per l’anno d’imposta 2018, a fronte della cessione di articoli medicali per oltre 100 mila euro. Pertanto, la tenenza di Schio ha segnalato tale circostanze al reparto territorialmente competente per la successiva constatazione delle violazioni fiscali nei confronti del grossista di articolari sanitari.

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA