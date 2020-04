Controlli più severi in città: ieri 19 multati, 8 erano senza mascherina

VICENZA - Prosegue incessante la vigilanza in città, da parte della polizia locale di Vicenza, per far rispettare le norme anti Covid-19 come previsto dalle ordinanze. Nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile, sono stati 190 i controlli effettuati su pedoni, veicoli ed esercizi commerciali. Complessivamente sono state 140 le persone controllate, 56 delle quali a piedi e 90 a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 44 esercizi pubblici e attività commerciali.



Il bilancio complessivo è di 19 persone sanzionate, di cui 18 a piedi: 8 pedoni sono stati multati perché non avevano la mascherina e 10 perché camminavano per strada senza un valido motivo. Anche l'unico automobilista multato non aveva una giustificazione valida per circolare. Nessuna violazione è stata riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.

