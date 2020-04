Rumori dall'appartamento: c'era una festa tra amici, multati gli invitati

BASSANO DEL GRAPPA - Nel compresorio di Bassano del Grappa nel fine settimana sono state controllate 167 persone (tra automobilisti, ciclisti e pedoni) e 49 esercizi pubblici: complessivamente 23 sono state le persone sanzionate per violazione delle norme di contenimento del Covid-19.



L'episodio più curioso si è verificato domenica notte nel centro storico della città del Grappa: i militari del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri, mentre effettuavo un servizio di controllo, hanno sentito provenire da un appartamento posto al primo piano, rumore di piatti e bicchieri, oltre che di musica. Il proprietario di casa, ha prima riferito che non vi era alcuna festa in atto ma poi ha rivelato di avere invitato alcuni amici, che sono stati identificati e sanzionati.



Un 31enne, fermato dai militari della Stazione Cc di Nove, in questo stesso comune, ha riferito che proveniva da un paese del Padovano e che era diretto al centro commerciale di Cassola, una motivazione che aveva riportato

nell’autodichiarazione. Alle contestazioni dei carabinieri, che lo hanno sanzionato, ha riferito di non essere al corrente delle norme di contenimento in atto del coronavirus.



Sempre nella giornata di domenica, alcune persone sono state sanzionate poiché partecipavano ad un aperitivo privato. © RIPRODUZIONE RISERVATA