Controlli e multe: nel capoluogo primo sanzionato senza mascherina e guanti

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine in tutta la provincia nell'ambito dell'attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l'emergenza Coronavirus.



QUI VICENZA - A Vicenza sono stati 134 i controlli effettuati ieri, mercoledì 15 aprile, dalla polizia locale a pedoni, veicoli ed esercizi commerciali: le persone controllate sono state 120, 24 delle quali a piedi e 96 a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 14 esercizi pubblici e attività commerciali. Sanzionate 7 persone: una persona è stata trovata mentre camminava senza utilizzare la mascherina o altri dispositivi per coprire naso e bocca nè guanti, gel o altra soluzione igienizzante come previsto dalla nuova ordinanza della Regione Veneto, mentre le altre 6 persone circolavano sul territorio senza un valido motivo. Nessuna violazione è stata, invece, riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.



QUI MONTECCHIO MAGGIORE - Complessivamente sono 41 le sanzioni (di cui 10 accompagnate da denunce penali previste nella prima fase dell’emergenza) comminate dalla polizia locale dei Castelli da quando sono in vigore le norme restrittive sugli spostamenti. Tra gli episodi particolari una donna che si è giustificata dicendo che stava andando a raccogliere foglie di tarassaco a Cornedo e numerosi innamorati che raccontano di essere in viaggio per andare a trovare la fidanzata o il fidanzato. Il caso più curioso riguarda quanto successo nell'ambito di un incidente stradale tra una bici e un’auto in strada del Melaro: sono state infatti multate le due persone coinvolte nell'incidente, perché in giro senza un valido motivo e anche due"curiosi" che si erano fermati a guardare. In tutto sono 560 le autocertificazioni consegnate agli agenti dei poliziotti castellani da persone fermate per i controlli e che ora dovranno essere sottoposte alle verifiche sulla loro veridicità.



QUI BASSANO DEL GRAPPA - Due cittadini sono stati sanzionati dai carabinieri di Bassano del Grappa. Il primo, un trentenne, controllato a qualche chilometro di distanza dalla propria abitazione, riferiva che per lui, il concetto di prossimità, aveva un raggio di almeno 2 chilometri. Poco dopo, un 28enne, interpretava il concetto di prossimità riportandolo all’interno del comune di residenza ma a chilometri di distanza da casa. Alla fine entrambi sono stati multati perchè per i carabinieri, entrambi si erano mossi, senza un reale stato di necessità o altro motivo che giustificasse la loro presenza nel luogo del controllo. © RIPRODUZIONE RISERVATA