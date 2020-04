Lite col compagno, prende l'auto per sbollire la rabbia e incappa nei controlli: multata

ALTAVILLA VICENTINA - Dopo una banale lite con il compagno, con cui convive in un'abitazione di Montecchio Maggiore, è uscita di casa con l'obiettivo di calmarsi e far sbollire la rabbia. Così ha deciso di salire in auto per percorrere un po' strada, ascoltando musica.



Ma dopo una decina di chilometri, durante i quali è entrata nel territorio di un altro comune, la protagonista della vicenda, risultata poi essere una donna di 45 anni, di origine polacca, è stata fermata per un controllo da una pattuglia dei carabinieri ad Altavilla Vicentina, ai quali ha raccontato quando successo. I militari sono però stati inflessibili nei confronti della donna, che è stata così multata per violazione delle norme in vigore per evitare la diffusione del Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA