Senza mascherina fugge al controllo dei vigili, era sottoposto a rintraccio

SCHIO - Quando hanno visto gli agenti uno di loro è fuggito a piedi ma è stato bloccato, così come l'altro. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 23 aprile) a Schio, dove una pattuglia della polizia locale "Alto Vicentino" ha proceduto al controllo due stranieri che stazionavano in piazza IV Novembre, senza indossare la mascherina. Uno di loro si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e bloccato nella Galleria Landschut da altri agenti giunti in supporto.



Entrambi sono stati accompagnati per la verifica della loro posizione in comando, dove è emerso che tutti e due erano sottoposti a provvedimento di rintraccio per la notifica di atti giudiziari. In particolare, ad uno di loro, veniva notificato un provvedimento di fine indagini per reato di lesioni personali aggravate, da parte della Procura della Repubblica di Pavia; all'altro venivano notificati provvedimenti emessi dal Commissariato di Voghera e dalla Polfer di Gallarate, in relazione ad indagini per furto. Uno dei soggetti è stato denunciato per falsa attestazione, avendo egli dichiarato alla polizia locale un domicilio diverso da quello effettivo, mentre entrambi venivano sanzionati per la violazione della normativa anti-Covid.



Sempre a Schio, un altro straniero è stato sottoposto a fotosegnalamento uno straniero, privo di qualsiasi documento, che ha rifiutato di declinare le proprie generalità: è stato sanzionato anche per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.



Un'altra pattuglia della polizia locale ha infine proceduto al rilievo di un incidente stradale tra un'auto e una bicicletta, avvenuto a Schio via Sardegna: il ciclista, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso (per lui lievi ferite): è stato poi sanzionato per la normativa anti-Covid 19. © RIPRODUZIONE RISERVATA