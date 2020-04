«Ecco la certificazione per muovermi», ma aveva anche droga e due coltelli

BASSANO DEL GRAPPA - Quando è stato fermato da una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Bassano, è risultato in regola con i documenti dell’auto e personali, anche per quanto riguarda l’autocertificazione che attestava la ragione del suo spostamento.



Anche se l'automobilista, risultato poi essere G.Z., 26enne residente nella città del Grappa, si mostrava calmo, i militari hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione personale e veicolare, durante la quale sotto il sedile di guida, sono stati rinvenuti due coltelli, mentre in un porta oggetti, è stata trovata una dose di marijuana. Per tali motivi veniva denunciato all’A.G. per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura quale consumatore.



Sempre un equipaggio dello stesso radiomobile, durante un posto di controllo attuato nella zona di Romano d’Ezzelino, ha fermato un’autovettura condotta da una persona residente in zona. Nell’esaminare l’autodichiarazione in suo possesso, è stato rilevato che il suo movimento era determinato da un’assoluta urgenza. Nel chiedere di quale urgenza si trattasse, l’uomo ha risposto che nella giornata precedente, era andato a casa di un amico nel comune di Nove e che li, aveva dimenticato il proprio telefono cellulare e di conseguenza, stava tornando per entrarne di nuovo in possesso. La sua posizione è ora al vaglio dei militari dell'Arma. © RIPRODUZIONE RISERVATA