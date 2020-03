Spacciatore e consumatore incastrati dai controlli anti Covid-19: denunciati

VILLAVERLA - Sono finiti nella rete dei controlli per la diffusione del Covid-19 e ora sono nei guai. Nella serata di ieri (venerdì 20 marzo) una pattuglia della polizia locale nordest vicentino ha constatato la presenza di due uomini seduti sul guard rail a Villaverla, in via Martiri delle Foibe. Alla vista degli agenti, i due si sono divisi, per poi salire sulle rispettive auto.



Bloccati e sottoposti a controllo, i due hanno negato di conoscersi, non fornendo alcuna giustificazione in merito alla loro presenza al di fuori dell'abitazione. Per questo motivo sono stati accompagnati in Comando a Thiene, dove sono stati sottoposti a perquisizione. Occultata nel pacchetto di sigarette di uno di loro, è stata rinvenuta una "pallina" di cocaina del peso di 0,59 grammi. Lo stesso, invitato a compilare l'autocertificazione in relazione al Dpcm, ha dichiarato "Dovevo comprare sostanza stupefacente": così stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quale consumatore di sostanze stupefacenti e denunciato ai sensi dell'art. 650 c.p. per violazione del decreto.



L'altro soggetto, identificato in E.L., 39enne residente a Monticello Conte Otto, è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina, del peso complessivo ddi 9,10 grammi, che aveva occultato negli slip. La cocaina è stata sequestrata, così come la somma di 550 euro in suo possesso, ritenuta provento dell'attività di spaccio, e lo smartphone con il quale aveva preso contatti con i clienti. E.L. è statoo denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina e per violazione del decreto. © RIPRODUZIONE RISERVATA