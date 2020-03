Altre 21 denunciati: domenica niente autobus e arrivano anche i droni

VICENZA - Ventuno persone denunciate perché soprese in gruppo o a spostarsi in città senza un valido motivo e un negozio sanzionato perché trovato aperto: il tutto su un totale di 135 persone, 114 veicoli e 115 esercizi commerciali controllati. E' questo il bilancio delle verifiche sul rispetto delle disposizioni sul Coronavirus eseguite ieri (venerdì 20 marzo) dalla polizia locale di Vicenza in centro storico e nei quartieri.



Nel dettaglio, sono stati sette gli automobilisti che, fermati durante i controllo stradali, sono stati denunciati perché non hanno saputo fornire adeguata giustificazione rispetto al loro spostamento. In via Tecchio sette persone senza fissa dimora sono state denunciate perché formavano un assembramento. Altre sei persone, soprese a bivaccare in Galleria Porti, sono state sanzionate anche per violazione del regolamento di polizia urbana, oltre che per il mancato rispetto delle disposizioni sul coronavirus.



Attorno a mezzanotte gli agenti sono intervenuti in via Battaglione Monte Berico dove era stata segnalata una festa con musica ad alto volume: trattandosi di un assembramento, il padrone di casa è stato denunciato per aver violato le disposizioni del decreto, mentre si sta ancora vagliando la posizione delle altre quattro persone presenti alla festa. Infine il titolare di un negozio etnico di via Battaglione Framarin è stato denunciato perchè l'esercizio è stato trovato aperto senza averne titolo.



I controlli della polizia locale proseguiranno in modo serrato anche nei prossimi giorni e da domani (domenica 22 marzo) potranno contare sull'asilio dei droni della protezione civile comunale che sorvoleranno la città per rilevare eventuali assembramenti immediatamente segnalati alle pattuglie in servizio. Nel ribadire la necessità di rispettare l'obbligo di spostarsi esclusivamente per casi di necessità, si segnala infine che il servizio di trasporto pubblico gestito da SVvt sarà sospeso domani e per tutte le successive domeniche fino a nuova comunicazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA