La polizia locale inasprisce i controlli per il Covid-19: 10 denunciati

VALDAGNO - Prosegue l'attività del Consorzio di Polizia Locale Valle Agno. Oggi (giovedì 19 marzo) sono stati presentati i dati relativi alla prima settimana dopo l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha di fatto allargato a tutto il territorio nazionale la zona rossa e disposto misure rigide per il contrasto del Covid-19. Dall'11 al 17 marzo sono stati eseguiti controlli in un totale di 68 esercizi (bar, ristoranti, supermercati) presso i quali non è stato necessario emettere alcuna sanzione.



Più impegnativo, invece, il controllo di persone e mezzi per complessive 261 verifiche dalle quali si è reso necessario procedere a 10 denunce per violazione dell'articolo 650 del Codice Penale: 7 i denunciati a Valdagno (tra cui 4 minori), 2 a Cornedo Vicentino e 1 a Castelgomberto. Tutto il personale è operativo, con 7 mezzi in strada a cui si affiancheranno nei prossimi giorni anche due bici e due moto per i controlli lungo la pista ciclabile. Ad oggi si contano già 384 ore di pattugliamento del territorio svolte.



Agli agenti si sono uniti nei giorni scorsi i volontari della Protezione civile di Valdagno e quelli dell'Associazione nazionale carabinieri, con cui il Consorzio ha già in essere una convenzione per il supporto alle attività di monitoraggio del territorio. E se la Protezione civile ha messo in strada due mezzi con altoparlante a Valdagno e Recoaro per diffondere un messaggio alla popolazione, l'Anc sta svolgendo lo stesso intervento con proprio mezzo a Cornedo, Castelgomberto e Monte di Malo.



Se da un lato anche nei prossimi giorni si intensificheranno i controlli a piedi e sui mezzi in transito, il dato emerso dalle rilevazioni Targa System parla di un calo drastico del traffico nei 4 comuni consorziati. I mezzi in strada in entrata e uscita dai territori comunali sono scesi del 60%, azzerati gli incidenti, fattore che ha permesso agli agenti e alle pattuglie in strada di concentrare ogni intervento sui controlli stradali, le verifiche di eventuali assembramenti in alcune zone e nei pressi dei supermercati.



Di contro, il comprensibile stato di preoccupazione della popolazione ha reso bollente il centralino del Consorzio, con una media di 150-200 chiamate al giorno, per lo più rivolte ad informazioni di base e chiarimenti sulle possibilità di spostamento.