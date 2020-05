Fermati per controllo Covid, trovati con la cocaina: denunciati per spaccio

VILLAVERLA - Sono stati fermati, in piena notte, anche grazie alla segnalazione di residenti, per un controllo anti-Covid ma sono stati trovati in possesso di droga e sono finiti nei guai. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di domenica a Villaverla, nella frazione Novoledo, in via Palladio.



Il fatto è avvenuto attorno alle 23.30 di domenica 3 maggio. Alcuni cittadini hanno segnalato alla centrale operativa della polizia locale Nordest vicentino due persone che stavano spostando alcuni oggetti da una Mercedes ad una Bmw. Giunta sul posto i vigili hanno constatavo che tali "manovre" erano dovute all'avaria del cambio della Mercedes, come poi emerso realmente. Alla richiesta delle motivazioni per le quali i due automobilisti, risultati poi essere originari dell'Europa dell'Est, si trovavano in quella località, essendo residenti uno a Thiene e l'altro a Vicenza, gli stessi non sono riusciti a giustificarsi evidenziando nervosismo.



Nella convinzione che gli agenti fossero distratti, hanno tentato di disfarsi di due involucri, facendoli cadere nei pressi delle portiere della Bmw. Uno degli agenti, che li teneva d'occhio da posizione defilata, ha poi recuperato la droga, per un peso complessivo di 14 g di cocaina. Con l'ausilio di altre pattuglie fatte convergere sul posto, i due sono stati accompagnati in comando, dove venivano identificate mediante rilievi foto-segnaletici, visto che uno di loro era sprovvisto di documenti, mentre l'altro era in possesso della sola patente di guida. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e sanzionati per la normativa anti-Covid.